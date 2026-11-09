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09.11.2026 13:19:44
Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Fresenius SE-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Massnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:03 Uhr in Grün und gewann 0.7 Prozent auf 52.84 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 9.77 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 300’372 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 7.9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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