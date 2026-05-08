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Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

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Rating im Fokus 08.05.2026 14:34:44

Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Fresenius SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Fresenius SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Fresenius
38.09 CHF 4.42%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 57 auf 55 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs verspricht Anlegern des Gesundheitskonzerns in einer am Freitag vorliegenden Studie einen "höchst attraktiven Einstiegszeitpunkt". Er verwies dabei neben der günstigen Bewertung auf ein solides erstes Quartal, das mit Blick auf die Jahresziele über dem Soll liege. Er geht bis 2030 von einer jährlichen achtprozentigen Wachstumsrate aus - in einem defensiven, strukturell wachsenden Endmarkt.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Fresenius SE-Aktie am Tag der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.4 Prozent auf 41.29 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 33.20 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359’957 Fresenius SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 sank die Aktie um 15.7 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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