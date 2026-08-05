Fresenius Medical Care stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fresenius Medical Care hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.770 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4.86 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.79 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch