Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 3’978 -0.6%  Bitcoin 84’415 -2.0%  Dollar 0.8078 0.0%  Öl 64.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novartis-Aktie: Studiendaten bei Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden präsentiert
Georg Fischer-Aktie: Bis 2030 soll Umsatz deutlich wachsen
Zwahlen-Aktie: Sitindustrie erreicht 96,74 Prozent nach Ablauf der Angebotsfrist
Burckhardt Compression-Aktie: Trotz Bestellungseinbruch optimistisch
So schätzen die Analysten die TeamViewer-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
04.11.2025 07:37:42

Fresenius Medical Care Q3 Results Climb, Maintains FY25 Outlook

(RTTNews) - Fresenius Medical Care AG (FMS, FME.DE) reported Tuesday higher profit and revenues in its third quarter, and maintained fiscal 2025 outlook.

In the third quarter, net income attributable to shareholders increased 29 percent to 275 million euros from last year's 213 million euros. Basic earnings per share increased 30 percent to 0.94 euro from 0.73 euro last year.

Adjusted net income grew 36 percent to 322 million euros from 237 million euros a year ago. Adjusted basic earnings per share were 1.10 euros, compared to 0.81 euro in the prior year.

Operating income grew 3 percent year-over-year to 477 million euros. Adjusted operating income was 574 million euros, up 22 percent from last year.

In the third quarter, Group revenue increased 3 percent to 4.89 billion euros from prior year's 4.76 billion euros. Revenues increased 8 percent at constant currency and 10 percent organically, driven by all operating segments

Looking ahead, Fresenius Medical Care confirmed its outlook for fiscal 2025, still expecting revenue growth at constant currency to be positive to a low-single digit percent rate compared to prior year. The Company continues to expect operating income excluding special items to grow by a high-teens to high-twenties percent rate compared to prior year.

The prior year's revenue was 19.34 billion euros and operating income of 1.80 billion euros.

The company expects full year FME25+ savings to total 1.05 billion euros by year end 2027, while program cost of 1 billion euros to 1.05 billion euros are anticipated in the same time frame.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dienstag um 14 Uhr live professionelle Investoren: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen

KI verändert das Investieren: Im Webinar erfährst du, wie datenbasierte Strategien Portfolios smarter machen - mit Systematik, Innovation und menschlichem Feingefühl. Das Webinar wird in englischer Sprache gehalten.

Kostenfrei anmelden und dabei sein!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

03.11.25 Logo WHS Meta Aktie 2025: Starkes Wachstum & KI-Offensive – aber steigende Kosten! Lohnt sich der Einstieg?
03.11.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Das Fed sät Zweifel
03.11.25 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
03.11.25 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’782.20 19.41 BFKSDU
Short 13’054.81 13.71 B7ZS2U
Short 13’531.20 8.98 BTASKU
SMI-Kurs: 12’235.54 03.11.2025 17:31:11
Long 11’741.68 19.87 SWFBJU
Long 11’454.50 13.71 BK5S8U
Long 10’955.13 8.95 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktien uneins
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag freundlich
BioNTech-Aktie stabil: Verlust schrumpft deutlich - Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb zahlt sich aus
Netflix Aktie News: Netflix am Montagnachmittag mit roter Tendenz
Lufthansa-Aktie steigt: Gewerkschaft verschiebt Streik und eröffnet neue Verhandlungsrunde
SMI letztlich wenig bewegt zum Novemberstart -- DAX schliesst im Plus -- US-Börsen gehen uneins in den Feierabend -- Börsen in Fernost zum Handelsende fester
Bitcoin unter Druck: Zins-Enttäuschung aus den USA belastet den Kurs weiterhin
Ypsomed-Aktie dreht ins Minus: Ypsomed schliesst Ypsotec-Verkauf an Callista endgültig ab
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Kühne+Nagel kauft irischen Luftfahrtexperten Eastway - Aktie fester

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:48 Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
07:46 Brennstoffzellenspezialist SFC Energy erhält Auftrag über 7,5 Millionen Euro
07:45 KORREKTUR/ROUNDUP: Versorgung mit Ladesäulen verbessert sich leicht
07:35 GNW-News: Fünfjahresdaten zu AGAMREE® (Vamorolon) bei Patienten mit DMD zeigen ein verbessertes Sicherheitsprofil bei vergleichbarer Wirksamkeit wie bei der ...
07:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für RWE auf 50 Euro - 'Buy'
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:32 Nordex-Aktie: Gewinn im dritten Quartal deutlich gestiegen
07:20 Nemetschek verdient im Tagesgeschäft mehr als gedacht
07:19 ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Aixtron auf 13,50 Euro - 'Neutral'
07:16 FMC überrascht im Quartal: Starkes organisches Wachstum und Einsparungen