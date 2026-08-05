Fresenius Medical Care (FMC) St: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fresenius Medical Care (FMC) St hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) St 0.770 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 4.86 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1.45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch