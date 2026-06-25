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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Aktienempfehlung 25.06.2026 15:43:44

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Underweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Fresenius Medical Care
37.55 CHF -3.24%
Kaufen Verkaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC auf ?Underweight? mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Ein Vergütungsvorschlag für Dialysebehandlungen in den USA sei enttäuschend, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei besorgt, dass eine Erhöhung um 1,1 Prozent nicht ausreicht, um den Kostenanstieg abzudecken. Unter anderem aufgrund der Mitbündelung von Phosphatbindern werde es am Ende aber auf eine höhere Anhebung herauslaufen. Die negative Börsenreaktion hält er daher für übertrieben - die Gewinnerwartungen an das kommende Jahr seien aber weiterhin zu hoch.

Aktienauswertung: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:27 Uhr um 2.9 Prozent auf 40.91 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 8.58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 846’072 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 gewann die Aktie 4.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 10:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto
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14:53 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:30 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
22.06.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
01.06.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
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Long 12’735.65 8.99 BSU9TU
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