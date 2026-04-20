Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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20.04.2026 10:58:44
Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs hat sich intensiv mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern dürfte dank temporärer Faktoren solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet mit einem organischen Wachstum von 3 Prozent und einer währungsbereinigten Steigerung des operativen Ergebnisses (adjusted Ebit) um 7 Prozent.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:42 Uhr ging es um 1.9 Prozent auf 38.82 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 8.19 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 109’477 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 4.8 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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