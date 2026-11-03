Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe die geringen Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig in einer ersten Reaktion am Dienstag. Derweil sei das Behandlungswachstum auf dem US-Markt erneut rückläufig gewesen, betonte die Expertin.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 09:57 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.1 Prozent auf 40.56 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 10.08 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 155’038 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 3.5 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.