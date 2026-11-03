Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: UBS AG vergibt Sell

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Blutwäschespezialist habe zwar erneut deutlich positiv überrascht, schrieb Graham Doyle in einer ersten Reaktion am Dienstag. Doch die zurückgeschraubten Ergebnisziele signalisierten einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen und Steuern im Schlussquartal um ein Viertel.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.0 Prozent auf 41.32 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 12.88 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 313’694 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 5.4 Prozent nach oben.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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