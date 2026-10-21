Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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21.10.2026 13:43:44
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:27 Uhr ging es um 2.4 Prozent auf 38.53 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 6.57 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 318’253 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1.7 Prozent abwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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