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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Sell-Einstufung 21.10.2026 13:43:44

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell

Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Sell

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Fresenius Medical Care
36.16 CHF 1.41%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen seien ein neues und erhebliches Risiko für den Dialyseanbieter, auch wenn ein erster dazu veröffentlichter Entwurf noch in einem frühen Stadium zu sein scheine und wenig konkrete Details enthalte, schrieb Graham Doyle am Dienstag.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:27 Uhr ging es um 2.4 Prozent auf 38.53 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 6.57 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie belief sich zuletzt auf 318’253 Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 1.7 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care
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21.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
21.10.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
19.10.26 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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Short 15’475.86 13.86 S1BOOU
Short 16’057.91 8.87 S4QBAU
SMI-Kurs: 14’557.91 22.10.2026 17:30:00
Long 13’943.00 19.15 SPBJ7U
Long 13’633.92 13.66 SQBO7U
Long 13’057.54 8.93 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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