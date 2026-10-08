Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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|Fresenius Medical Care (FMC) St-Analyse im Blick
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08.10.2026 12:07:44
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) angesichts eines Wechsels an der Konzernspitze auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. An der Prognose für 2026 dürfte sich nichts geändert haben, schrieb Susannah Ludwig am Mittwochabend nach der Mitteilung des Dax-Konzerns über den Personalwechsel an der Unternehmensspitze. Die stärkere Ausrichtung des Dialysedienstleisters auf Wachstum sei vielversprechend, jedoch werde die grösste Herausforderung darin bestehen, dies vor dem Hintergrund eines strukturell zunehmend schwierigen Endmarktes für Dialyse zu erreichen.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte um 11:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.9 Prozent auf 36.72 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 21.60 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 350’383 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 6.3 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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