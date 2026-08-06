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06.08.2026 06:37:00
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.47 USD. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 0.440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) im vergangenen Quartal 5.65 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS) 5.43 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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