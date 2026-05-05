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Jahresziele bekräftigt 05.05.2026 10:10:00

Fresenius Medical Care bestätigt Prognose 2026 - Aktie sackt ab

Fresenius Medical Care bestätigt Prognose 2026 - Aktie sackt ab

Fresenius Medical Care (FMC) hat im ersten Quartal 2026 seine Jahresziele bei Vorlage der Erstquartalszahlen bekräftigt.

Fresenius Medical Care
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Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat im ersten Quartal 2026 die Markteinführung seiner 5008X-Dialysegeräte in den USA vorangetrieben, und seine Jahresziele bei Vorlage der Erstquartalszahlen bekräftigt. Organisch und währungsbereinigt wuchs der DAX-Konzern in den Monaten Januar bis März um 4 Prozent. Die Umsatzerlöse gingen um 6 (währungsbereinigt plus 3) Prozent auf 4,612 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten im Mittel mit 4,586 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. Die organischen Behandlungsmengen im wichtigen US-Markt verringerten sich um 0,4 Prozent.

Das operative Ergebnis verringerte sich um 14 (währungsbereinigt 9) Prozent auf 286 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 6,2 von 6,8 Prozent. Der Analystenkonsens hatte auf 283 Millionen Euro EBIT gelautet. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte lag mit 467 Millionen Euro um 2 (währungsbereinigt 10) Prozent über Vorjahr; die Marge verbesserte sich auf 10,1 von 9,4 Prozent.

Für das Gesamtjahr 2026 plant der Bad Homburger Konzern unverändert mit einem Umsatz ungefähr auf Höhe des Vorjahres. Das operative Ergebnis sieht er auf einem konstanten Niveau, mit einer Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr zwischen einem positiven und negativen mittleren einstelligen Prozentbereich.

Grund für den verhaltenen Ausblick ist die für dieses Jahr geplante gross angelegte Markteinführung neuer Dialysegeräte in den USA, die FMC zunächst ausbremsen wird, langfristig aber für einen deutlichen Profitabilitätsschub sorgen soll, da mit der flächendeckenden Einführung der sogenannten hochvolumigen Hämodiafiltrationstherapie in den USA eine geringere Patientensterblichkeit und damit höhere Behandlungsmengen einhergehen sollen.

"Wir sind hochzufrieden mit der Geschwindigkeit der Einführung unseres innovativen 5008X CAREsystems", sagte Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Es ist bereits in etwa 100 Kliniken verfügbar und es wurden bereits mehr als 100.000 Behandlungen damit durchgeführt."

FMC spart mit "FME25+" im 1. Quartal 50 Millionen Euro ein

Der Dialysekonzerns Fresenius Medical Care (FMC) hat mit seinem Transformationsprogramm "FME25+" im ersten Quartal 50 Millionen Euro an zusätzlichen nachhaltigen Einsparungen erzielt. Wie der DAX-Konzern bei Vorlage seiner Erstquartalszahlen mitteilte, begann er mit der Verkleinerung seines US-Dialysekliniknetzwerks durch die Schliessung von 64 Kliniken. FMC geht davon aus, den Grossteil seiner Dialysepatienten in benachbarten Kliniken weiterbehandeln zu können.

Die mit dem "FME25+"-Programm verbundenen Einmalkosten, die hauptsächlich durch Klinikschliessungen bedingt sind, bezifferte der Bad Homburger Konzern auf 166 Millionen Euro im abgelaufenen Quartal. Im Gesamtjahr 2026 plant FMC mit Einsparungen in Höhe von 250 Millionen Euro sowie damit verbundenen Einmalkosten von 350 Millionen Euro. Bis zum Jahresende 2027 sollen sich die Einsparungen auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro belaufen.

Vor allem die mit "FME25+" verbundenen und als Sondereffekte behandelten Einmalkosten führten im Auftaktquartal zu einem Rückgang des berichteten EBIT um 14 Prozent auf 286 Millionen Euro und des berichteten Konzernergebnisses um 22 Prozent auf 118 Millionen Euro.

Im XETRA-Handel am Dienstag zeigt sich die Fresenius Medical Care-Aktie zeitweise mit Verlusten von 1,27 Prozent auf 40,29 Euro.

DJG/brb/sha

Dow Jones Newswires

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