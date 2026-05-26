Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|In Tranchen
|
26.05.2026 16:29:41
Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf startet kurzfrisitig
Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.
Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,66 Prozent auf 37,39 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!