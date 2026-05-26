Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf startet kurzfrisitig

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’543 0.3%  SPI 19’122 0.4%  Dow 50’539 -0.1%  DAX 25’239 -0.6%  Euro 0.9127 0.1%  EStoxx50 6’088 -0.8%  Gold 4’519 -1.1%  Bitcoin 60’342 -0.3%  Dollar 0.7850 0.3%  Öl 99.8 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Honeywell Anlegern eine Freude
S&P 500-Titel Allstate-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Allstate-Anleger freuen
S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Zimmer Biomet
S&P 500-Wert SBA Communications REIT (A)-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich SBA Communications REIT (A)-Anleger freuen
Nordex-Aktie im Plus: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

In Tranchen 26.05.2026 16:29:41

Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf startet kurzfrisitig

Fresenius Medical Care-Aktie im Minus: Milliardenschweren Aktienrückkauf startet kurzfrisitig

Fresenius Medical Care kauft weitere Aktien zurück. Wie der Dialysekonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde Euro beschlossen.

Fresenius Medical Care
18.70 EUR 1.08%
Kaufen Verkaufen
Es soll kurzfristig starten und innerhalb von zwölf Monaten in Tranchen durchgeführt werden. Fresenius hat kürzlich ein Aktienrückkaufprogramm in gleicher Höhe abgeschlossen.

Grundlage für das neue Programm ist die von der FMC-Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Mai 2026 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.

Die FMC-Aktie fällt in einem schwächeren Marktumfeld via XETRA zeitweise 0,66 Prozent auf 37,39 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Fresenius-Aktie steigt: Prognose nach starkem Q1 bekräftigt

Bildquelle: Fresenius Medical Care
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten