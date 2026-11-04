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04.11.2026 08:38:00
Fresenius: Geschäft mit Nachahmer-Arzneien sorgt für höhere Jahresziele
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
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04.11.26
|Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn (AWP)
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02.11.26
|Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus (AWP)
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21.08.26
|FMC-Aktie verliert: Fresenius baut Beteiligung erneut weiter ab (AWP)
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12.08.26
|Buy-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.ch)
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11.08.26
|DAX 40-Papier Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings upgrades outlook for Fresenius SE from stable to positive (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-News: Fitch Ratings hebt Ausblick für Fresenius SE von stabil auf positiv an (EQS Group)
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10.08.26
|DZ BANK: Kaufen für Fresenius SE-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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