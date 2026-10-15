Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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15.10.2026 18:46:40
Fresenius beruft neuen Vorstand für Kabi - CFO-Vertrag verlängert
DOW JONES--Fresenius bekommt einen neuen Vorstand für die Sparte Kabi. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat Marc-Alexander Mahl zum 1. November in den Konzernvorstand berufen, wo er Fresenius Kabi verantworten wird. Er löst Pierluigi Antonelli ab, der das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlässt. Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Finanzvorständin Sara Hennicken um fünf Jahre bis 2032.
Mahl ist seit Mai 2023 Leiter der Fresenius-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition. Die Geschäftseinheit Pharma wird er auch weiterhin direkt führen. Nutrition soll künftig wegen seiner zunehmenden strategischen Bedeutung ebenfalls eine eigene Geschäftseinheit werden, die von Sébastien Guery geführt wird.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 12:47 ET (16:47 GMT)
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