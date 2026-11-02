Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’771 -0.3%  SPI 20’816 -0.2%  Dow 51’770 -1.1%  DAX 25’889 0.3%  Euro 0.9193 -0.7%  EStoxx50 6’155 0.4%  Gold 3’906 0.8%  Bitcoin 63’767 -1.1%  Dollar 0.8201 -0.4%  Öl 108.4 -7.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck
Roche-Analyse: UBS AG verschlechtert Bewertung der Aktie auf Neutral
SGS-Aktie leichter: Übernahme des französischen Fahrzeugprüf-Spezialisten Protechnologies
LUKB-Aktie im Plus: Nach neun Monaten auf Rekordkurs
Suche...
ETF Sparplan

Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.11.2026 11:00:37

Fresenius baut Geschäft mit Nachahmer-Medikamenten aus

Fresenius
44.88 CHF 2.44%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

BAD HOMBURG (awp international) - Der Gesundheitskonzern Fresenius baut mit einer Entwicklungsvereinbarung mit dem chinesischen Auftragsforscher und -fertiger WuXi Biologics seine Pipeline von Nachahmermedikamenten deutlich aus. Fresenius erhalte einen exklusiven Zugang zu bis zu 37 potenziellen Biosimilar-Kandidaten, teilte der Dax-Konzern am Montag in Bad Homburg mit.

Das Fresenius-Portfolio könne von heute 29 vermarkteten und in der Pipeline befindlichen Molekülen auf bis zu 66 im kommenden Jahrzehnt erweitert werden. Nach eigenen Angaben ist die Vereinbarung der bislang grösste Vertrag dieser Art in der Branche. Bei dem Konzern zählen Nachahmer-Präparate zu den Wachstumstreibern.

An der Börse kam die Nachricht von der Partnerschaft gut an. Die Aktie legte am Vormittag um rund drei Prozent zu und erreichte mit 49,23 Euro zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Anfang März. Seit dem Jahreswechsel steht damit nun ein kleines Kursplus zu Buche.

"Mit der heute geschlossenen Vereinbarung stärken wir unser Engagement im Biopharma-Geschäft und sichern uns Entwicklungskapazitäten in einem Markt, in dem Geschwindigkeit und Grösse entscheidend sind", sagte Unternehmenschef Michael Sen. Zusammen mit der vollständigen Übernahme von mAbxience schaffe dies die Basis für weiteres Biopharma-Wachstum weit über 2030 hinaus. Im Dezember hatte Fresenius hier als Ziel ausgegeben, den Umsatz mit Biopharma 2030 im Vergleich zu 2025 zu verdoppeln und eine Ebit-Marge von rund 20 Prozent zu erzielen.

Fresenius behält die weltweiten Vermarktungsrechte für die künftigen Produkte, zahlt WuXi aber für die Entwicklungsarbeit. "Die Zahlungen hängen vom Fortschritt der jeweils einzelnen Entwicklungsprogramme ab", erläuterte Unternehmenschef Sen in einer Onlinekonferenz mit Journalisten. Anders als bei einer klassischen Einlizenzierung kaufe Fresenius kein bereits entwickeltes Produkt gegen eine hohe Vorabzahlung und spätere Meilenstein- oder Lizenzzahlungen. "Wir entscheiden selbst, welche und wie viele Biosimilar-Kandidaten entwickelt werden", betonte der Manager.

Mit dem Fortschritt ausgewählter Kandidaten steigen erst einmal die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen von Biopharma. Das werde die Profitabilität während der Entwicklungsphase belasten, bevor die Produkte dann zu Umsatz- und Ergebniswachstum beitrügen, teilte Fresenius weiter mit.

"Wir rechnen mit den ersten Molekülen aus dieser Partnerschaft Anfang der 30iger Jahre, die im Markt vermarktet werden können", erklärte der Fresenius-Chef.

Biosimilars sind Nachahmer-Präparate biotechnologisch hergestellter Arzneimittel, deren Patente abgelaufen sind. Sie sollen vor allem die Gesundheitskosten senken. Entsprechend umkämpft ist der Markt, in dem Geschwindigkeit bei der Zulassung entscheidend ist.

"Der Deal mit WiXi Biologics ist strategisch sehr bedeutsam", kommentierte Markus Manns, Portfoliomanager beim Fondsanbieter Union Investment. "Fresenius verstärkt damit seine Biosimilar-Pipeline und positioniert sich ab 2030 neben Sandoz als einer der führenden Biosimilar-Anbieter." Investoren sähen wegen der Patentabläufe für viele Biotech-Medikamente ab 2028 ein "goldene Jahrzehnt" bei Biosimilars anbrechen.

Fresenius setzt auf Wachstum in der Biopharmazie und will mit dem Ausbau dieses Geschäfts die Abhängigkeit vom klassischen Dialyse- und Klinikgeschäft verringern. Die Vereinbarung ergänzt eigene Forschung, Kooperationen und Einlizenzierungen. Erst zuletzt hatte Fresenius verkündet, dass der Konzern seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett übernimmt und für die übrigen Anteile von 45 Prozent bis zu 750 Millionen Euro bezahlt./mne/als/nas/mis

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Fresenius Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’372.88 19.49 SLWB8U
Short 15’678.16 13.97 SOWBPU
Short 16’281.13 8.87 SXB66U
SMI-Kurs: 14’771.48 02.11.2026 12:22:34
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’218.81 8.92 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Diese Änderungen treten am 1. November in der Schweiz in Kraft
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.