Fresenius-Aktie verbucht Gewinne: Q3-Gewinn liegt über den Markterwartungen

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat im dritten Quartal 2026 einmal mehr von der Entwicklung seinen Wachstumsvektoren, die ihren Anteil am Umsatz und Ergebnis ausbauen konnten, profitiert, und hat die Ergebniserwartungen der Analysten übertroffen.

Im abgelaufenen Quartal wuchs Fresenius organisch um 5 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Dazu trugen sowohl Kabi als auch Helios bei. Analysten hatten im Mittel 5,8 Milliarden Euro Umsatz prognostiziert.

Das EBIT vor Sondereinflüssen legte währungsbereinigt um 10 Prozent auf 638 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 11,0 von 10,5 Prozent vor einem Jahr. Hier hatte die Konsensschätzung auf 619 Millionen Euro EBIT bzw eine Marge von 10,7 Prozent gelautet.

Das Konzernergebnis stieg überproportional zum Umsatz währungsbereinigt um 14 Prozent auf 403 Millionen Euro. Die neue Steuerungskennzahl, das Kern-Ergebnis je Aktie vor Sondereinflüssen, legte währungsbereinigt auf 0,72 (Vorjahr 0,62) Euro zu.

Seine Jahresprognose hatte der DAX-Konzern am Montag im Zuge der Bekanntgabe seiner Biosimilars-Entwicklungsvereinbarung mit Wuxi Biologics bekräftigt. Wie er nun mitteilte, erwartet er beim Kern-Ergebnis je Aktie ein währungsbereinigtes Wachstum in der oberen Hälfte der unveränderten Spanne von 10 bis 15 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge sieht Fresenius in diesem Jahr nun über (zuvor bei rund) 11,5 Prozent landen.

Zudem plant der Bad Homburger Konzern weiterhin mit 4 bis 7 Prozent organischem Umsatzwachstum.

Fresenius Kabi profitiert zunehmend von Wachstumsvektoren

Bei der Fresenius-Sparte Kabi gewinnen die Wachstumsvektoren immer mehr an Bedeutung. Wie der Bad Homburger Gesundheitskonzern mitteilte, steigerten die Wachstumsvektoren Biopharma, Medtech und Nutrition ihr EBIT im dritten Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 251 Millionen Euro und steuerten damit mit mehr als die Hälfte zum Gesamt-EBIT von Kabi in Höhe von 391 (Vorjahr 358) Millionen Euro bei.

Die EBIT-Marge der Wachstumsvektoren stieg um 240 Basispunkte auf 18,3 Prozent. Die EBIT-Marge der gesamten Sparte Kabi verbesserte sich auf 17,0 von 16,7 Prozent vor einem Jahr, und lag damit innerhalb des strukturellen Margenbands von Fresenius Kabi von 17 bis 19 Prozent. Im Gesamtjahr 2026 sieht Fresenius die EBIT-Marge von Kabi unverändert am oberen Ende der anvisierten Spanne von 16,5 bis 17,0 Prozent.

Organisch wuchs Kabi, getragen von den Wachstumsvektoren, im abgelaufenen Quartal um 6 (Vorjahr 5) Prozent. Als besonders wachstumsstark zeigte sich dabei das Biopharma-Geschäft. Das Biopharma-Geschäft, das neben Biosimilars den Auftragsentwickler und -fertiger Mabxience beinhaltet, wuchs organisch um 29 Prozent und setzte 296 Millionen Euro um. Hauptumsatztreiber waren dabei erneut das Tocilizumab-Biosimilar Tyenne und der weitere Hochlauf der Denosumab-Biosimilars Bomyntra und Conexxence in den USA.

Im XETRA-Handel gewinnt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,75 Prozent auf 49,175 Euro.

DJG/brb/cbr

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