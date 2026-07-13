Fresenius Aktie 14180727 / US35804M1053
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13.07.2026 07:35:00
Fresenius-Aktie: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt
Fresenius hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.
Infolgedessen blieben die Umsatzziele der Fresenius Kliniktochter Helios sowie die angestrebte EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Rahmen des Fresenius Financial Framework unverändert.
DJG/uxd/ros
Dow Jones Newswires
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