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Prognose bestätigt 13.07.2026 07:35:00

Fresenius-Aktie: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt

Fresenius-Aktie: Konzern sieht Ziele nach Gesetzesbeschluss weiter bestätigt

Fresenius hat nach Verabschiedung des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt.

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Das verabschiedete Gesetz durch Bundestag und Bundesrat sichere "das jährliche Wachstum der Krankenhausvergütungen" und sei im Vergleich zum Kabinettsentwurf "insgesamt positiv zu bewerten". Es bestätige die vom Unternehmen im April kommunizierte Richtung.

Infolgedessen blieben die Umsatzziele der Fresenius Kliniktochter Helios sowie die angestrebte EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Rahmen des Fresenius Financial Framework unverändert.

DJG/uxd/ros

Dow Jones Newswires

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