Fresenius Aktie DE0005785638
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09.09.2026 14:16:43
Fresenius-Aktie gibt nach: Reorganisation der Klinik-Dienstleistungen
Fresenius reorganisiert sein Geschäft mit Krankenhaus-Dienstleistungen.
Im XETRA-Handel gibt die Fresenius-Aktie zeitweise 0,94 Prozent auf 44,27 Euro ab.
DOW JONES
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