Fresenius Aktie DE0005785638
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16.10.2026 11:14:00
Fresenius-Aktie gewinnt: Weichen für den nächsten Umbau werden gestellt
Fresenius beruft Marc-Alexander Mahl zum 1. November in den Konzernvorstand, wo er die Sparte Kabi verantworten wird. Gleichzeitig verlängert der Aufsichtsrat den Vertrag von Finanzvorständin Sara Hennicken bis 2032.
Neue Führungsstruktur für Pharma und Nutrition
Mahl ist seit Mai 2023 Leiter der Fresenius-Geschäftsbereiche Pharma und Nutrition. Die Geschäftseinheit Pharma wird er auch weiterhin direkt führen. Nutrition soll künftig wegen seiner zunehmenden strategischen Bedeutung ebenfalls eine eigene Geschäftseinheit werden, die von Sébastien Guery geführt wird.Die Fresenius-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 2,15 Prozent höher bei 44,80 Euro.
DOW JONES
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