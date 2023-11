Fresenius-Aktie: Fresenius erwartet bessere Ergebnisentwicklung

Der DAX-Konzern rechnet 2023 nun mit einem in etwa stabilen währungsbereinigten Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen, nachdem er bisher in Aussicht gestellt hatte, dass das EBIT in etwa stabil bleiben oder im bis zu mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgehen soll.

Die Umsatzprognose hat weiterhin Bestand. Demnach soll der Konzernumsatz in diesem Jahr weiterhin organisch im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Im Zeitraum Juli bis September steigerte der DAX-Konzern den Konzernumsatz um 2 (währungsbereinigt 6) Prozent auf 5,518 Milliarden Euro. Analysten hatten Fresenius im Mittel 5,533 Milliarden Euro Umsatz zugetraut. Das EBIT vor Sondereinflüssen legte um 8 (währungsbereinigt 10) Prozent auf 519 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Mittel ein EBIT von 494 Millionen Euro prognostiziert.

"Fresenius hat ein hervorragendes drittes Quartal 2023 geliefert", sagte Vorstandsvorsitzender Michael Sen. "Wir haben in allen Bereichen unseres Programms '#FutureFresenius' Fortschritte gemacht, unter anderem bei der Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur, und liegen mit unseren Kosteneinsparungen deutlich über unseren Zielen für das Gesamtjahr 2023."

Fresenius erwartet Dekonsolidierung von FMC im Dezember

Der Dekonsolidierungsprozess der Fresenius-Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) befindet sich auf der Zielgeraden. Das zuständige Oberlandesgericht Bamberg habe dem Freigabeantrag, den Fresenius Medical Care mit Blick auf die gegen den Rechtsformwechsel in eine Aktiengesellschaft erhobenen Klagen gestellt hatte, vollumfänglich stattgegeben, teilte der Gesundheitskonzern Fresenius bei Bekanntgabe der Drittquartalszahlen mit. Damit könne der Rechtsformwechsel in das Handelsregister eingetragen werden. Der DAX-Konzern rechnet damit, dass die Dekonsolidierung im Dezember wirksam wird. Ab diesem Zeitpunkt wird die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA als Fresenius Medical Care AG auftreten.

Der Beschluss der ausserordentlichen Hauptversammlung von Juli, FMC in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln, hat die Anwendung der Rechnungslegungsvorschrift IFRS 5 nach sich gezogen. FMC wird somit im dritten Quartal erstmals als separater Posten im Fresenius-Konzernabschluss ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)