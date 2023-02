Fresenius 2023 von FMC belastet - EBIT könnte deutlich sinken

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Dienstag ganz knapp oberhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte dagegen Verluste. An der Wall Street ist nach dem gestrigen Feiertag am Dienstag ein schwacher Handelstag zu beobachten. Die asiatischen Börsen beendeten den zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.