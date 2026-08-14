Frequentis Aktie 47572650 / ATFREQUENT09
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14.08.2026 07:46:00
Frequentis rüstet polnische Flugsicherung mit Sprachkommunikationssystem aus
FrequentisFrequentis hat sein neues Sprachkommunikationssystem "X10" an die polnische Flugsicherungsbehörde Pansa ausgeliefert. Das System unterstützt eine virtuelle Leitstellenkonfiguration und soll damit die Fähigkeiten von Pansa im operativen Flugverkehrsmanagement und im Training erweitern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
73.30 EUR -2.53%
In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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14.08.26
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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14.08.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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14.08.26
|Handel in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.ch)
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13.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt schlussendlich (finanzen.ch)
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13.08.26
|Verluste in Wien: ATX Prime präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime fester (finanzen.ch)
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13.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
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12.08.26
|Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)