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31.08.2026 06:37:00
Frequency Exchange: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Frequency Exchange präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Mit einem Umsatz von 0.2 Millionen CAD, gegenüber 0.3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 40.0 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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