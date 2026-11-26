Frequency Exchange äusserte sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CAD gegenüber -0.020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47.06 Prozent auf 0.1 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch