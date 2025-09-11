Frequency Electronics Aktie 931932 / US3580101067
11.09.2025 22:27:40
Frequency Electronics Inc. Q1 Income Declines
(RTTNews) - Frequency Electronics Inc. (FEIM) released a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $0.63 million, or $0.07 per share. This compares with $2.43 million, or $0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.4% to $13.81 million from $15.08 million last year.
Frequency Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.63 Mln. vs. $2.43 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.25 last year. -Revenue: $13.81 Mln vs. $15.08 Mln last year.
