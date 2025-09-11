Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’293 0.6%  SPI 17’048 0.6%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’704 0.3%  Euro 0.9341 -0.1%  EStoxx50 5’387 0.5%  Gold 3’634 -0.2%  Bitcoin 90’967 -0.1%  Dollar 0.7958 -0.4%  Öl 66.3 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Opendoor-Aktie schiesst nach oben: Neuer CEO und Zinssenkungshoffnungen treiben den Kurs
So sollte NVIDIA seinen Milliarden-Cashberg einsetzen: Das sagen Experten
IPO-Erfolg: Figure-Aktie feiert Kurssprung beim NASDAQ-Debüt
Achterbahnfahrt der Clara Technologies-Aktie geht weiter: Kommt der Quantencomputing-Hype zurück?
NVIDIA-Aktie unbeeindruckt: Strategische Investition in Quantencomputing-Startup QuEra
Suche...

Frequency Electronics Aktie 931932 / US3580101067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2025 22:27:40

Frequency Electronics Inc. Q1 Income Declines

Frequency Electronics
29.00 EUR 4.69%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Frequency Electronics Inc. (FEIM) released a profit for first quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $0.63 million, or $0.07 per share. This compares with $2.43 million, or $0.25 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 8.4% to $13.81 million from $15.08 million last year.

Frequency Electronics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.63 Mln. vs. $2.43 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.25 last year. -Revenue: $13.81 Mln vs. $15.08 Mln last year.