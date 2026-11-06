SPI 998750 / CH0009987501
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06.11.2026 15:58:16
Freitagshandel in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags leichter
Der SPI zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.
Am Freitag verliert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 1.96 Prozent auf 20’672.08 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.681 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 1.72 Prozent auf 20’722.28 Punkte an der Kurstafel, nach 21’085.19 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’598.79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’800.24 Punkten verzeichnete.
SPI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0.287 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der SPI einen Wert von 19’562.45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der SPI mit 20’445.85 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der SPI einen Stand von 16’989.38 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21’271.96 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SPI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Cicor Technologies (+ 4.44 Prozent auf 131.80 CHF), Orell Fuessli (+ 3.70 Prozent auf 140.00 CHF), WISeQey (+ 3.37 Prozent auf 6.74 USD), Gurit (+ 2.73 Prozent auf 52.60 CHF) und ams-OSRAM (+ 2.26 Prozent auf 14.91 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Medacta (-14.45 Prozent auf 105.40 CHF), Addex Therapeutics (-9.73 Prozent auf 0.02 CHF), Barry Callebaut (-5.35 Prozent auf 1’238.00 CHF), Schlatter Industries (-4.85 Prozent auf 19.60 CHF) und Swiss Re (-4.37 Prozent auf 152.25 CHF).
Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’339’976 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 349.317 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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