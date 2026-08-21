Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.38 Prozent tiefer bei 20’122.40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.503 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0.309 Prozent schwächer bei 20’136.91 Punkten, nach 20’199.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’122.40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’137.34 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0.710 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2026, lag der SPI-Kurs bei 20’095.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18’973.12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.08.2025, wies der SPI einen Wert von 16’992.74 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.31 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 20’636.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 17.00 Prozent auf 5.85 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 5.99 Prozent auf 29.20 CHF), Vetropack A (+ 4.39 Prozent auf 18.08 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.45 Prozent auf 0.60 CHF) und Calida (+ 2.08 Prozent auf 14.70 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-8.31 Prozent auf 6.40 CHF), Addex Therapeutics (-5.80 Prozent auf 0.04 CHF), SHL Telemedicine (-3.74 Prozent auf 1.03 CHF), Schlatter Industries (-3.30 Prozent auf 17.60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3.21 Prozent auf 21.74 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 268’465 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 316.750 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch