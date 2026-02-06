Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'507 0.3%  SPI 18'625 0.2%  Dow 49'594 1.4%  DAX 24'658 0.7%  Euro 0.9169 0.0%  EStoxx50 5'979 0.9%  Gold 4'940 3.4%  Bitcoin 52'938 8.2%  Dollar 0.7756 -0.3%  Öl 67.6 0.4% 
Plus500 Depot

Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295

Marktbericht 06.02.2026 15:58:30

Freitagshandel in Zürich: SPI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der SPI entwickelt sich am fünften Tag der Woche positiv.

Luzerner Kantonalbank
98.51 CHF -1.79%
Kaufen Verkaufen

Um 15:39 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0.21 Prozent auf 18’622.49 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.462 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.526 Prozent leichter bei 18’485.32 Punkten in den Freitagshandel, nach 18’583.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’622.49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’422.30 Punkten verzeichnete.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2.25 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der SPI noch bei 18’352.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16’989.38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, lag der SPI-Kurs bei 16’757.05 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.08 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18’708.70 Punkten. Bei 17’950.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Perrot Duval SA (+ 21.43 Prozent auf 51.00 CHF), LEM (+ 14.26 Prozent auf 324.50 CHF), Gurit (+ 7.14 Prozent auf 23.25 CHF), GAM (+ 6.12 Prozent auf 0.13 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (+ 6.07 Prozent auf 0.15 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5.14 Prozent auf 20.30 CHF), DocMorris (-2.91 Prozent auf 5.68 CHF), Ascom (-2.60 Prozent auf 5.25 CHF), Luzerner Kantonalbank (-2.57 Prozent auf 98.40 CHF) und Varia US Properties (-2.53 Prozent auf 19.30 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’299’846 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 317.831 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79.95 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

