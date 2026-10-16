Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag freundlich

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.32 Prozent höher bei 20’308.02 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.502 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.036 Prozent auf 20’251.16 Punkte an der Kurstafel, nach 20’243.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’206.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’308.02 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 3.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19’557.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SPI mit 20’068.91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17’451.81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 8.73 Prozent auf 144.40 CHF), DocMorris (+ 7.06 Prozent auf 15.61 CHF), SoftwareONE (+ 4.09 Prozent auf 9.55 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.04 Prozent auf 0.15 CHF) und Kardex (+ 2.85 Prozent auf 252.50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Adval Tech (-7.11 Prozent auf 41.80 CHF), SHL Telemedicine (-6.07 Prozent auf 1.01 CHF), Private Equity (-5.84 Prozent auf 58.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.98 Prozent auf 49.60 CHF) und Varia US Properties (-4.72 Prozent auf 12.10 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1’926’486 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 324.347 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch