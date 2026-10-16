Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
10 Regeln für Investoren von Bob Farrell: Das ist heute noch relevant
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien von OHB, Thales & Co.: Europas Unabhängigkeit von SpaceX und die möglichen Profiteure
Suche...

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SPI im Blick 16.10.2026 15:58:12

Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag freundlich

Freitagshandel in Zürich: SPI am Nachmittag freundlich

Der SPI performt am fünften Tag der Woche positiv.

Nestlé
82.40 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0.32 Prozent höher bei 20’308.02 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.502 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.036 Prozent auf 20’251.16 Punkte an der Kurstafel, nach 20’243.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 20’206.85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20’308.02 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der SPI bereits um 3.60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19’557.13 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SPI mit 20’068.91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der SPI einen Stand von 17’451.81 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.32 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Bystronic (ex Conzzeta) (+ 8.73 Prozent auf 144.40 CHF), DocMorris (+ 7.06 Prozent auf 15.61 CHF), SoftwareONE (+ 4.09 Prozent auf 9.55 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3.04 Prozent auf 0.15 CHF) und Kardex (+ 2.85 Prozent auf 252.50 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Adval Tech (-7.11 Prozent auf 41.80 CHF), SHL Telemedicine (-6.07 Prozent auf 1.01 CHF), Private Equity (-5.84 Prozent auf 58.00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4.98 Prozent auf 49.60 CHF) und Varia US Properties (-4.72 Prozent auf 12.10 CHF).

Welche Aktien im SPI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 1’926’486 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 324.347 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3031 15.12.2028 151314051
Long 12.4485 17.09.2027 160235634
Long 547.7334 18.12.2026 129832407
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.4485 17.12.2027 158194264
Short 821.6 20.11.2026 157924279
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3357 12.19 157036621
Long 10.9547 7.71 161118987
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.32 13.96 157036430
Short 11.4111 6.89 157975561
Short 45.6444 0.50 157689804
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.06 114568553
Long 8 -13.66 121877361
Long 12 9.03 130949945
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 41.80 -7.11% Adval Tech AG
Barry Callebaut AG (N) 1’152.00 1.95% Barry Callebaut AG (N)
Bystronic (ex Conzzeta) 145.00 9.19% Bystronic (ex Conzzeta)
Curatis AG 17.00 -2.58% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 15.58 6.86% DocMorris AG (ex Zur Rose)
EvoNext Holdings AG 2.44 0.41% EvoNext Holdings AG
Kardex AG 251.50 2.44% Kardex AG
MindMaze Therapeutics 0.15 4.98% MindMaze Therapeutics
Nestlé SA (Nestle) 82.43 1.68% Nestlé SA (Nestle)
Private Equity Holding AG 59.80 -2.92% Private Equity Holding AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384.60 -0.41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1.01 -6.07% SHL Telemedicine
SoftwareONE 9.48 3.38% SoftwareONE
Varia US Properties 12.00 -5.51% Varia US Properties
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 50.40 -3.45% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

Adval Tech am 16.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SPI 20’288.85 0.22%