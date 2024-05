Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagmittag freundlich

Am Freitag tendiert der SPI um 12:06 Uhr via SIX 0.38 Prozent stärker bei 15’899.37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1.945 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.196 Prozent auf 15’870.55 Punkte an der Kurstafel, nach 15’839.44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’870.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’922.08 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 0.129 Prozent nach. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15’066.69 Punkten. Der SPI verzeichnete am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 14’857.71 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Stand von 14’788.51 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9.13 Prozent. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16’048.92 Punkte. Bei 14’455.60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Lalique (+ 29.80 Prozent auf 39.20 CHF), CI Com SA (+ 9.65 Prozent auf 1.25 CHF), SHL Telemedicine (+ 5.83 Prozent auf 5.08 CHF), ASMALLWORLD (+ 3.77 Prozent auf 1.65 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2.99 Prozent auf 10.00 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Curatis (-9.52 Prozent auf 6.56 CHF), GAM (-7.55 Prozent auf 0.26 CHF), Spexis (-6.83 Prozent auf 0.06 CHF), Meyer Burger (-5.26 Prozent auf 0.01 CHF) und Kudelski (-4.50 Prozent auf 1.38 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 97’065’969 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 237.803 Mrd. Euro im SPI den grössten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist mit 0.54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch