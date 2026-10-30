Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Zum Handelsende tendierte der SMI im SIX-Handel 0.36 Prozent höher bei 14’810.66 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.687 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.464 Prozent auf 14’825.31 Punkte an der Kurstafel, nach 14’756.86 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14’777.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 14’849.75 Einheiten.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2.34 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 13’830.34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14’392.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12’309.63 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11.80 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’861.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Nestlé (+ 2.28 Prozent auf 84.70 CHF), Galderma (+ 1.66 Prozent auf 192.85 CHF), Swiss Re (+ 1.66 Prozent auf 153.35 CHF), Givaudan (+ 1.46 Prozent auf 3’973.00 CHF) und Novartis (+ 1.12 Prozent auf 133.78 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-4.16 Prozent auf 78.26 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.34 Prozent auf 70.68 CHF), Holcim (-1.26 Prozent auf 68.96 CHF), Sandoz (-1.20 Prozent auf 82.38 CHF) und UBS (-1.18 Prozent auf 39.24 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5’387’307 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 347.353 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch