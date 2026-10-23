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23.10.2026 12:26:38
Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt
Am Freitagmittag ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.40 Prozent tiefer bei 2’320.76 Punkten. In den Handel ging der SLI 0.076 Prozent höher bei 2’331.75 Punkten, nach 2’329.98 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’332.54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 2’319.44 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche legte der SLI bereits um 1.03 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der SLI-Kurs 2’247.21 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2’259.86 Punkten auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 2’040.86 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.89 Prozent nach oben. Bei 2’352.31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Holcim (+ 6.19 Prozent auf 67.54 CHF), Logitech (+ 2.04 Prozent auf 91.90 CHF), Amrize (+ 2.02 Prozent auf 32.85 CHF), Partners Group (+ 1.96 Prozent auf 625.00 CHF) und Schindler (+ 1.64 Prozent auf 297.60 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-4.49 Prozent auf 164.70 CHF), Helvetia Baloise (-2.49 Prozent auf 211.80 CHF), VAT (-2.39 Prozent auf 556.40 CHF), Sika (-1.41 Prozent auf 181.90 CHF) und Novartis (-1.07 Prozent auf 127.50 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SLI
Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1’296’041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338.120 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.52 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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