Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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14.08.2026 12:26:16
Freitagshandel in Zürich: SLI notiert am Mittag um Schlusskurs vonDonnerstag
Am Freitagmittag herrscht in Zürich ein ruhiger Handel.
Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.00 Prozent auf 2’327.23 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.212 Prozent auf 2’332.24 Punkte an der Kurstafel, nach 2’327.30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2’332.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’318.47 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0.587 Prozent nach. Der SLI wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 2’286.15 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’106.27 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der SLI einen Wert von 1’992.10 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.19 Prozent nach oben. 2’352.31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern registriert.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Alcon (+ 2.08 Prozent auf 60.72 CHF), Partners Group (+ 1.85 Prozent auf 737.40 CHF), Amrize (+ 1.27 Prozent auf 38.13 CHF), Holcim (+ 1.26 Prozent auf 72.42 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1.24 Prozent auf 212.50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Galderma (-1.57 Prozent auf 175.75 CHF), Sandoz (-1.47 Prozent auf 72.64 CHF), Roche (-1.10 Prozent auf 358.30 CHF), Novartis (-1.00 Prozent auf 122.50 CHF) und Lonza (-0.98 Prozent auf 567.20 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 506’116 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 309.623 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.34 erwartet. Mit 6.32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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