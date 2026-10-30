Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen

Um 12:06 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0.26 Prozent auf 20’847.48 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.613 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20’884.10 Zählern und damit 0.436 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’793.53 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’884.10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’810.11 Punkten lag.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2.14 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 19’612.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der SPI 20’246.22 Punkte auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2025, den Stand von 17’063.80 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 14.28 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’918.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’847.58 Punkte.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 7.00 Prozent auf 5.35 CHF), GAM (+ 5.52 Prozent auf 0.07 CHF), BioVersys (+ 4.26 Prozent auf 24.50 CHF), Barry Callebaut (+ 3.75 Prozent auf 1’190.00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2.83 Prozent auf 50.80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil MindMaze Therapeutics (-6.30 Prozent auf 0.15 CHF), INFICON (-6.16 Prozent auf 173.60 CHF), ASMALLWORLD (-6.04 Prozent auf 1.40 CHF), Feintool International (-5.65 Prozent auf 10.85 CHF) und Comet (-5.46 Prozent auf 350.00 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1’453’301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 354.011 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch