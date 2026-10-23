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ATX-Entwicklung 23.10.2026 09:28:16

Freitagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Freitagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX zum Handelsstart steigen

Heutiger Marktbericht zum ATX.

Erste Group Bank
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Am Freitag steigt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.52 Prozent auf 6’296.76 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 188.409 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.013 Prozent auf 6’263.13 Punkte an der Kurstafel, nach 6’263.95 Punkten am Vortag.

Bei 6’323.28 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’263.13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 3.97 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’908.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’459.21 Punkten gehandelt. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 4’670.13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 17.66 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 7’043.27 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3.99 Prozent auf 146.00 EUR), CA Immobilien (+ 1.40 Prozent auf 21.80 EUR), OMV (+ 1.10 Prozent auf 73.35 EUR), Andritz (+ 1.04 Prozent auf 77.40 EUR) und Palfinger (+ 0.95 Prozent auf 26.60 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-0.57 Prozent auf 69.60 EUR), voestalpine (-0.48 Prozent auf 41.52 EUR), DO (-0.40 Prozent auf 196.80 EUR), EVN (-0.34 Prozent auf 29.25 EUR) und Verbund (-0.30 Prozent auf 66.90 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 27’908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 43.351 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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