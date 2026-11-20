ATX 998663 / AT0000999982
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20.11.2026 17:58:13
Freitagshandel in Wien: ATX zeigt sich schlussendlich schwächer
Der ATX fiel am Freitagabend.
Am Freitag notierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 2.74 Prozent schwächer bei 6’204.21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 186.471 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.065 Prozent auf 6’374.95 Punkte an der Kurstafel, nach 6’379.10 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’374.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’191.21 Einheiten.
So bewegt sich der ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 6.78 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Wert von 6’452.99 Punkten auf. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 6’567.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der ATX-Kurs bei 4’819.93 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit UNIQA Insurance (+ 1.32 Prozent auf 18.44 EUR), STRABAG SE (-0.38 Prozent auf 103.80 EUR), EVN (-0.49 Prozent auf 30.35 EUR), Verbund (-0.58 Prozent auf 68.50 EUR) und OMV (-0.86 Prozent auf 68.95 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-14.47 Prozent auf 97.50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6.65 Prozent auf 68.80 EUR), Lenzing (-4.70 Prozent auf 9.74 EUR), Andritz (-4.32 Prozent auf 77.50 EUR) und voestalpine (-3.78 Prozent auf 32.56 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 551’133 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.312 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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