Freitagshandel in Wien: ATX Prime freundlich

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.29 Prozent höher bei 1’835.88 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.001 Prozent fester bei 1’830.57 Punkten in den Handel, nach 1’830.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1’836.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1’829.03 Punkten.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 2.12 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wurde der ATX Prime mit 1’785.39 Punkten berechnet. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, einen Stand von 1’690.60 Punkten. Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 1’545.38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7.11 Prozent. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1’889.08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’664.49 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Kapsch TrafficCom (+ 1.64 Prozent auf 8.66 EUR), Polytec (+ 1.45 Prozent auf 3.50 EUR), FACC (+ 1.43 Prozent auf 7.10 EUR), Erste Group Bank (+ 1.10 Prozent auf 45.02 EUR) und PORR (+ 0.87 Prozent auf 13.98 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen ZUMTOBEL (-2.26 Prozent auf 6.06 EUR), UBM Development (-1.74 Prozent auf 19.75 EUR), Rosenbauer (-1.60 Prozent auf 30.70 EUR), AMAG (-1.12 Prozent auf 26.50 EUR) und Lenzing (-1.01 Prozent auf 34.35 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. 112’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Verbund-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25.639 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Mitglieder auf

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.29 Prozent.

Redaktion finanzen.ch