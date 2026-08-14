Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’376 0.6%  Bitcoin 51’107 -0.9%  Dollar 0.8133 -0.1%  Öl 88.7 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Sommer-Streik trifft easyJet-Aktie: Fluggesellschaft streicht rund hundert Flüge ab Frankreich
Sandisk-Aktie nach Rekordrally: Spekulationen über bevorstehenden Aktiensplit
Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

Wolford Aktie 340608 / AT0000834007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

ATX Prime-Performance im Blick 14.08.2026 17:58:20

Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Am Abend legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Wolford
2.38 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 3’316.35 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.003 Prozent höher bei 3’314.17 Punkten, nach 3’314.07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’324.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’297.32 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.17 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 3’198.48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’929.63 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 2’384.52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 24.76 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’337.77 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 25.00 Prozent auf 5.00 EUR), Polytec (+ 5.49 Prozent auf 5.00 EUR), FACC (+ 4.17 Prozent auf 17.48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.22 Prozent auf 173.20 EUR) und Semperit (+ 1.94 Prozent auf 15.80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8.00 Prozent auf 2.30 EUR), Frequentis (-3.34 Prozent auf 72.30 EUR), voestalpine (-3.20 Prozent auf 45.32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.68 Prozent auf 83.40 EUR) und AMAG (-1.06 Prozent auf 27.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203’113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.34 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Wolford AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten