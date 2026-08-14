Freitagshandel in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Der ATX Prime ging nahezu unverändert (plus 0.07 Prozent) bei 3’316.35 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.003 Prozent höher bei 3’314.17 Punkten, nach 3’314.07 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’324.39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’297.32 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.17 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 14.07.2026, mit 3’198.48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’929.63 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 2’384.52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 24.76 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’337.77 Punkte. Bei 2’489.01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Marinomed Biotech (+ 25.00 Prozent auf 5.00 EUR), Polytec (+ 5.49 Prozent auf 5.00 EUR), FACC (+ 4.17 Prozent auf 17.48 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.22 Prozent auf 173.20 EUR) und Semperit (+ 1.94 Prozent auf 15.80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8.00 Prozent auf 2.30 EUR), Frequentis (-3.34 Prozent auf 72.30 EUR), voestalpine (-3.20 Prozent auf 45.32 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.68 Prozent auf 83.40 EUR) und AMAG (-1.06 Prozent auf 27.90 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 203’113 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 47.352 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.34 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch