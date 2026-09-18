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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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CAC 40-Performance 18.09.2026 15:58:31

Freitagshandel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag

Freitagshandel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag

Der CAC 40 fällt am Freitag.

Stellantis
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Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1.43 Prozent auf 8’069.72 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.408 Prozent auf 8’153.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’186.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’069.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’161.07 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.774 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’509.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’467.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’854.61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1.53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 578’630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202.885 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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