Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Performance
|
18.09.2026 15:58:31
Freitagshandel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag
Der CAC 40 fällt am Freitag.
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 1.43 Prozent auf 8’069.72 Punkte. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.442 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.408 Prozent auf 8’153.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’186.93 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’069.72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8’161.07 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.774 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, lag der CAC 40 bei 8’509.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’467.98 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7’854.61 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1.53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 578’630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202.885 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Freitagshandel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
07:29
|Stellantis droht in Kanada Streik wegen eines möglichen Werks-Verkaufs (Dow Jones)
|
17.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)