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23.10.2026 09:28:16
Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in Rot
Der CAC 40 verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.31 Prozent leichter bei 7’786.74 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.376 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.012 Prozent stärker bei 7’812.23 Punkten, nach 7’811.26 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 7’784.07 Punkte, das Tageshoch hingegen 7’812.76 Zähler.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 1.25 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, notierte der CAC 40 bei 8’123.41 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 8’299.09 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 8’225.78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 4.98 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 68’579 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 215.798 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Die Renault-Aktie weist mit 4.56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8.23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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