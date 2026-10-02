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CAC 40 im Fokus 02.10.2026 15:58:14

Freitagshandel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus

Freitagshandel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus

Am Freitagnachmittag zeigen sich die Anleger in Paris optimistisch.

Renault
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Um 15:41 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.90 Prozent auf 7’905.87 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.381 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.161 Prozent stärker bei 7’847.96 Punkten, nach 7’835.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7’836.27 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’924.58 Zählern.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2.53 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’280.63 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 8’474.86 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, den Stand von 8’056.63 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 3.53 Prozent nach. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 272’882 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 201.583 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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30.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
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