Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr 0.13 Prozent auf 7’960.01 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.365 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.048 Prozent fester bei 7’973.86 Punkten in den Handel, nach 7’970.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7’957.61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’978.71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1.84 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 7’964.51 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 8’485.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8’157.29 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.87 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 8’555 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 225.798 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.77 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch