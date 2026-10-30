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30.10.2026 09:28:15
Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart
Das macht das Börsenbarometer in Paris am Freitag.
Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr 0.13 Prozent auf 7’960.01 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.365 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.048 Prozent fester bei 7’973.86 Punkten in den Handel, nach 7’970.00 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag am Freitag bei 7’957.61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’978.71 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1.84 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 7’964.51 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Stand von 8’485.64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8’157.29 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.87 Prozent zurück. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 8’555 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 225.798 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.77 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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