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CAC 40-Performance im Fokus 28.08.2026 09:28:12

Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Anleger in Paris schicken den CAC 40 heute erneut ins Plus.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.88 Prozent stärker bei 8’392.97 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2.462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.828 Prozent höher bei 8’388.77 Punkten in den Freitagshandel, nach 8’319.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’406.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’388.77 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der CAC 40 bei 8’458.78 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 8’188.87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’762.60 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.41 Prozent zu. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 8’712 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223.222 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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