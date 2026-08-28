Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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28.08.2026 15:58:17
Freitagshandel in Paris: CAC 40 am Nachmittag fester
Der CAC 40 gewinnt am Nachmittag an Fahrt.
Am Freitag tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1.00 Prozent höher bei 8’403.06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.462 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0.828 Prozent fester bei 8’388.77 Punkten, nach 8’319.87 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’388.77 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’414.24 Zähler.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0.928 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’458.78 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 8’188.87 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’762.60 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.54 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 344’281 Aktien gehandelt. Mit 223.222 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.70 zu Buche schlagen. Mit 7.91 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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