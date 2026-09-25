Freitagshandel in Paris: Anleger lassen CAC 40 mittags steigen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0.15 Prozent höher bei 8’093.66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.428 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.651 Prozent auf 8’134.06 Punkte an der Kurstafel, nach 8’081.43 Punkten am Vortag.

Bei 8’136.29 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’082.84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.126 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 8’439.20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’431.61 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 7’795.42 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.24 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 203’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202.141 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch