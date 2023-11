Freitagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 34’947.28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 10.767 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.222 Prozent auf 34’868.03 Punkte an der Kurstafel, nach 34’945.47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 34’882.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 35’028.22 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.10.2023, lag der Dow Jones bei 33’997.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2023, wurde der Dow Jones auf 34’474.83 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, betrug der Dow Jones-Kurs 33’546.32 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 5.47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 35’679.13 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 2.27 Prozent auf 21.22 USD), American Express (+ 2.21 Prozent auf 162.56 USD), Caterpillar (+ 1.96 Prozent auf 253.07 USD), Chevron (+ 1.90 Prozent auf 144.46 USD) und Intel (+ 1.06 Prozent auf 43.81 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Microsoft (-1.68 Prozent auf 369.85 USD), Nike (-1.53 Prozent auf 105.96 USD), Amgen (-1.34 Prozent auf 265.39 USD), Procter Gamble (-1.15 Prozent auf 151.07 USD) und UnitedHealth (-0.65 Prozent auf 536.29 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 15’971’533 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.698 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6.22 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

