Freitagshandel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 16’777.40 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.248 Prozent auf 16’799.02 Punkte an der Kurstafel, nach 16’757.41 Punkten am Vortag.

Bei 16’703.57 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 16’839.25 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.880 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 22.11.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16’001.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 14’701.10 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.12.2022, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 10’956.14 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2023 bereits um 54.45 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16’860.68 Punkten. 10’696.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell ANSYS (+ 18.08 Prozent auf 357.98 USD), Moderna (+ 4.09 Prozent auf 94.89 USD), Intel (+ 1.95 Prozent auf 48.00 USD), Amgen (+ 1.73 Prozent auf 284.16 USD) und Dollar Tree (+ 1.66 Prozent auf 136.56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Synopsys (-6.34 Prozent auf 524.46 USD), Constellation Energy (-2.52 Prozent auf 115.33 USD), Warner Bros Discovery (-1.91 Prozent auf 11.27 USD), Atlassian A (-1.73 Prozent auf 240.80 USD) und Lucid (-1.62 Prozent auf 4.26 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 11’836’242 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.753 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 7.65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch