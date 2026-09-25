Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels freundlich

Am Freitag erhöht sich der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE um 0.30 Prozent auf 7’727.30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 63.245 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.117 Prozent höher bei 7’713.14 Punkten in den Freitagshandel, nach 7’704.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’733.58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’708.10 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.448 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Stand von 7’677.28 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 7’357.49 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 6’604.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12.67 Prozent aufwärts. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Akamai (+ 9.59 Prozent auf 121.00 USD), Datadog A (+ 7.45 Prozent auf 276.05 USD), Everpure A (+ 4.44) Prozent auf 127.29 USD), Dell Technologies (+ 4.21 Prozent auf 558.56 USD) und Flex (+ 3.75 Prozent auf 116.61 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-2.89 Prozent auf 755.10 USD), Palo Alto Networks (-2.84 Prozent auf 378.85 USD), Lyondellbasell Industries (-2.76 Prozent auf 58.52 USD), Marathon Petroleum (-2.42 Prozent auf 381.49 USD) und Comcast (-2.39 Prozent auf 21.60 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 2’832’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.774 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch